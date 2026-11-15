Ekonomija

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KLIJENTE "POŠTANSKE": Banka vraća novac za proviziju, a evo gde još možete do keša

Д.К.

15. 11. 2026. u 12:32

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BANKA Poštanska štedionica saopštila je da je, prema podacima od 15. novembra 2026. godine u 11 časova, gotovina dostupna na 98,72 odsto bankomata obuhvaćenih izveštajem.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КЛИЈЕНТЕ ПОШТАНСКЕ: Банка враћа новац за провизију, а ево где још можете до кеша

Foto: Z. Jovanović

Banka je najavila i da će klijentima refundirati naknade ukoliko zbog privremene nedostupnosti njenog bankomata budu morali da podignu novac na bankomatu druge banke.

Kako navode iz Poštanske štedionice, bankomati se dopunjavaju gotovinom i petkom i subotom, na kraju radnog dana, kako bi novac bio dostupan građanima tokom vikenda.

Ipak, zbog povećane potražnje, na pojedinim prometnijim lokacijama, naročito kod velikih trgovinskih objekata i na bankomatima izvan ekspozitura, može doći do privremenog nedostatka gotovine, posebno nedeljom.

Foto: Z. Jovanović

Banka vraća novac za provizije

Poštanska štedionica saopštila je da će preuzeti trošak naknade za podizanje gotovine na bankomatima drugih poslovnih banaka ukoliko njen bankomat trenutno nije u funkciji.

- Na ovaj način preuzimamo trošak naknade i pružamo konkretnu podršku klijentima kada im je potrebna - poručuju iz banke.

Novac može da se podigne i u prodavnicama

Iz banke podsećaju da građani koji koriste DinaCard kartice mogu da podignu do 5.000 dinara po transakciji i prilikom kupovine na kasama NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica, kao i u IDEA i Roda marketima.

Ova usluga je bez dodatne naknade, a potrebno je da kupac pre plaćanja obavesti kasira o iznosu gotovine koji želi da podigne.

Poštanska štedionica zahvalila je klijentima na poverenju, razumevanju i strpljenju.

(Blic)

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