Svet

IZRAELSKA VOJSKA SAOPŠTILA: U napadu na Gazu ubijen komandant Hamasove brigade Rafa

T.J.

15. 11. 2026. u 12:29

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IZRAELSKA vojska saopštila je danas na društvenoj mreži Iks da je u noćnom vazdušnom napadu na jug Gaze ubijen Samir Mahmud Hasan Abu Junis, komandant Hamasove brigade Rafa. Prema navodima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), Abu Junis je na tu funkciju imenovan pre oko dva meseca, nakon ubistva njegovog prethodnika.

ИЗРАЕЛСКА ВОЈСКА САОПШТИЛА: У нападу на Газу убијен командант Хамасове бригаде Рафа

Foto: Printskrin Jutjub/Times Now

IDF navodi da je Abu Junis ranije bio zamenik komandanta brigade, kao i da je predvodio bataljon Tel al-Sultan.

Izraelska vojska optužila ga je za učešće u planiranju i izvođenju napada na izraelske civile i vojnike, kao i za aktivnosti usmerene na obnovu vojnih kapaciteta Hamasa.

Prema saopštenju IDF-a, Abu Junis je imao vodeću ulogu u planiranju napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

- Terorista je eliminisan kako bi se uklonila pretnja koju je predstavljao - navela je izraelska vojska.

IDF je takođe navela da je Abu Junis imenovan za komandanta brigade pre oko dva meseca, nakon što je ubijen njegov prethodnik.

Pripadnici Hamasovih brigada Al-Kasam saopštili su na Telegramu da je Samir Mahmud Hasan Abu Junis učestvovao u "brojnim operacijama visokog profila" i da je bio među najvažnijim komandantima koji su učestvovali u planiranju i nadgledanju napada 7. oktobra 2023. godine.

Abu Junis je na mestu komandanta brigade Rafa nasledio Naela Abu Obeida, koji je ubijen u izraelskom napadu 15. septembra. Njegova smrt predstavlja još jedan u nizu gubitaka među komandantima Hamasa koje su izraelske snage gađale.

Do napada je došlo u vreme krhkog primirja, koje je stupilo na snagu u oktobru 2025. godine i okončalo velike borbe, ali nije zaustavilo izraelske napade u Pojasu Gaze.

Širi mirovni plan američkog predsednika, Donalda Trampa, i dalje je u zastoju zbog neslaganja oko razoružanja Hamasa i povlačenja izraelskih snaga iz Gaze.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu insistira da Hamas preda oružje pre povlačenja izraelskih trupa, dok odbacuje predloženi fazni pristup prema kojem bi se ova dva procesa odvijala paralelno.

BONUS VIDEO: UNIŠTEN IZRAELSKI TRANSPORTER U GAZI: Hamas objavio fotografiju na svom Telegram kanalu

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