„OVO NIJE BELA KUĆA KOJU JE MOGUĆE ZASTRAŠIVATI“: Trampova administracija ne garantuje saradnju sa istragama demokratskog Kongresa

BELA kuća ne garantuje da će postupati po eventualnim sudskim pozivima koje bi mogao da uputi Kongres pod kontrolom demokrata, izjavio je danas pravni savetnik Bele kuće Vil Šarf, dodajući da bi rukovodioci kompanija koji su razgovarali sa predsednikom SAD Trampom mogli da budu zaštićeni u okviru poverljive komunikacije predsednika.

AP Photo/Mark Schiefelbein

Šarf je u intervjuu za Blumberg rekao da je njegov kabinet angažovao oko 15 novih advokata, dok su ponude za posao upućene i drugim kandidatima, u pripremi za očekivani talas kongresnih istraga nakon što novi saziv Kongresa preuzme dužnost naredne godine. Šarf, koji je u septembru preuzeo funkciju glavnog pravnog savetnika Bele kuće, zajedno sa državnim tužiocem Todom Blanšom učestvovaće u odgovoru administracije na istrage.

On je, kako napominje Blumberg, već upozorio budućeg predsednika Odbora za nadzor Predstavničkog doma iz redova demokrata da bi pojedine najavljene istrage mogle da predstavljaju kršenje zakona. Upitan da li se očekuje da Bela kuća postupi po sudskim pozivima Kongresa, Šarf je ocenio da je takvo pitanje "previše široko postavljeno". "To zavisi od samog poziva i prirode istrage.

Ovo nije Bela kuća koju je moguće zastrašivati", rekao je on. Na pitanje koje bi aktivnosti Kongresa mogle da pređu granicu zakonitosti, Šarf nije želeo da iznosi konkretne primere, ali je podsetio da članovi Kongresa uživaju široku pravnu zaštitu i imunitet za aktivnosti povezane sa obavljanjem zakonodavne funkcije.

Šarf je rekao da je Bela kuća već razgovarala sa advokatima pojedinih kompanija i pojedinaca koji su poslovno sarađivali sa administracijom, a koji bi mogli biti pozvani da svedoče. "Ako bi privatna lica bila ispitivana o ličnoj komunikaciji sa predsednikom, zauzeli bismo stav da je ona zaštićena predsedničkom komunikacijom", rekao je Šarf, dodajući da je administracija razmotrila takve situacije i spremna je da brani svoj pravni stav.

On je naveo da će njegov kabinet zastupati zaposlene u Beloj kući koji budu obuhvaćeni istragama, dok će Ministarstvo pravde i pravni savetnici drugih agencija zastupati ostale članove administracije. Šarf je rekao da je od 1. septembra angažovao veliki broj advokata, uključujući stručnjake za etička pitanja, kongresni nadzor i osobe sa iskustvom u radu na Kapitol Hilu.

U Sjedinjenim Američkim Državama 3. novembra održani su izbori za Kongres na kojima je Demokratska stranka osvojila najviše predstavnika u Senatu i Predstavničkom domu. Demokrate su, prema dosadašnjim podacima, na međuizborima za američki Kongres osvojile većinu u oba doma - 256 mesta u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 169, a u Senatu su dobile 55 mesta, naspram 44 za republikance, pokazuju objavljeni rezultati izbornih projekcija.

Kada je reč o izboru guvernera američkih saveznih država, demokratski kandidati su pobedili u 30 država, a republikanci u 20.

(Tanjug)