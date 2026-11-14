POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA U SRBIJI: Koliko novca vam treba da otvorite firmu?

POKRETANjE sopstvenog biznisa u Srbiji počinje odlukom o tome koju pravnu formu poslovanja izabrati, a zatim sledi registracija u Agenciji za privredne registre (APR). Iako je postupak danas u velikoj meri digitalizovan, budući preduzetnici moraju unapred da se informišu o administrativnim procedurama, početnim troškovima i poreskim obavezama.

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Kako piše portal Kamatica, prvi korak je izbor između registracije preduzetničke radnje i osnivanja privrednog društva, najčešće društva sa ograničenom odgovornošću (DOO).

Preduzetnik je fizičko lice koje obavlja registrovanu delatnost, dok DOO predstavlja posebno pravno lice. Izbor zavisi od vrste posla, planiranog obima poslovanja i načina na koji osnivač želi da uredi svoju odgovornost.

Nakon donošenja odluke o pravnoj formi, potrebno je odrediti pretežnu delatnost, poslovno ime i sedište firme. Delatnost se bira prema zvaničnoj klasifikaciji, a za pojedine poslove mogu biti potrebne i posebne dozvole ili saglasnosti nadležnih institucija.

Registracija firme i potrebna dokumentacija

Osnivanje firme obavlja se u Agenciji za privredne registre. Od 17. maja 2023. godine registracija DOO, akcionarskih, ortačkih i komanditnih društava moguća je isključivo elektronskim putem, dok preduzetnici mogu da podnesu prijavu elektronski ili u papirnom obliku.

Za elektronsku registraciju potrebno je imati kvalifikovani elektronski sertifikat, odnosno elektronski potpis, odgovarajuću tehničku opremu i nalog na portalu eID.

Kod osnivanja DOO neophodno je pripremiti osnivački akt, dok se ostala dokumentacija razlikuje u zavisnosti od izabrane pravne forme.

Registracijom kroz jednošalterski sistem APR-a privredni subjekt dobija matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB), a obavlja se i deo prijava povezanih sa poreskim sistemom i obaveznim socijalnim osiguranjem, u skladu sa uslovima postupka.

Koliko košta otvaranje firme u Srbiji?

Jedan od najvažnijih faktora za buduće preduzetnike jesu početni troškovi. Prema trenutno objavljenom cenovniku APR-a, naknada za registraciju osnivanja preduzetničke radnje iznosi 2.500 dinara.

Kod privrednih društava potrebno je proveriti važeću naknadu APR-a, kao i eventualne dodatne troškove pripreme dokumentacije.

Međutim, troškovi se ne završavaju samom registracijom. Nakon osnivanja potrebno je organizovati računovodstvo, otvoriti poslovni račun u banci i upoznati se sa poreskim obavezama.

Preduzetnici treba da provere da li ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje ili moraju da vode poslovne knjige, dok se poreske obaveze DOO uređuju prema pravilima koja važe za tu pravnu formu.

Pokretanje sopstvenog posla, tako, ne podrazumeva samo plaćanje registracije već i preuzimanje niza obaveza koje prate poslovanje.

Dobro informisanje o pravnoj formi, porezima i svim pratećim troškovima može budućim vlasnicima firmi da olakša prve korake i pomogne im da izbegnu nepotrebne izdatke i administrativne greške.

(Kamatica)