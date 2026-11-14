Nagrada za nestvaran meč: Jonas Valančijunas MVP kola u Evroligi
PRIZNANjE posle neverovatne partije!
Košarkaš Žalgirisa Jonas Valančijunas najkorisniji je igrač (MVP) 11. kola Evrolige, saopšteno je iz takmičenja.
Litvanski centar je u pobedi tima iz Kaunasa nad Olimpijom u Milanu (86:83) ostvario indeks korisnosti 36.
Sjajni 34-godišnjak je dao 17 poena (5/9 za dva, 7/10 slobodna bacanja) i imao čak 20 skokova, uz jednu blokadu i po dve asistencije i ukradene lopte.
Ova nagrada je zasluženo završila u rukama Valaničijunasa koji je pružio neverovatnu i istorijsku partiju.
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