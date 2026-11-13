TELO PRONAŠLI GOSTI MUZEJA: Žena nađena mrtva krugu nekadašnje kasarne u Kikindi

U krugu nekadašnje kasarne u Kikindi, gde se nalazi i Muzej skulptura „Terra“, danas popodne pronađeno je beživotno telo žene, prema nezvaničnim procenama starosti oko 62 godine.

Foto: R. Šegrt

Zgrčeno telo ženske osobe najpre su primetili posetioci muzeja iz Beograda, a onda obavestili zaposlene u muzeju.

- Imali smo dva para gostiju iz Beograda i oni su primetili taj čudan prizor, pa su nas najpre pitali da li je to, možda, neka skulptura u prostoru. Kada smo pogledali, videli smo žensko telo u klečećem položaju sa pognutom glavom i odmah smo obavestili policiju. Na lice mesta brzo su došli patrola policije i ekipa Hitne službe. Lekar je konstatovao smrt, bez tragova nasilja – ispričali su zaposleni u muzeju.

U blizini tela bila je ženska torba, pa se pretpostavlja da su u njoj bila i lična dokumenta i da nije bilo teško utvrditi identitet žene. Tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije, jer je telo poslano u Centar za sudsku medicinu u Novi Sad.