Nesreće

TELO PRONAŠLI GOSTI MUZEJA: Žena nađena mrtva krugu nekadašnje kasarne u Kikindi

Рада Шегрт
Rada Šegrt

13. 11. 2026. u 20:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U krugu nekadašnje kasarne u Kikindi, gde se nalazi i Muzej skulptura „Terra“, danas popodne pronađeno je beživotno telo žene, prema nezvaničnim procenama starosti oko 62 godine.

ТЕЛО ПРОНАШЛИ ГОСТИ МУЗЕЈА: Жена нађена мртва кругу некадашње касарне у Кикинди

Foto: R. Šegrt

Zgrčeno telo ženske osobe najpre su primetili posetioci muzeja iz Beograda, a onda obavestili zaposlene u muzeju.

- Imali smo dva para gostiju iz Beograda i oni su primetili taj čudan prizor, pa su nas najpre pitali da li je to, možda, neka skulptura u prostoru. Kada smo pogledali, videli smo žensko telo u klečećem položaju sa pognutom glavom i odmah smo obavestili policiju. Na lice mesta brzo su došli patrola policije i ekipa Hitne službe. Lekar je konstatovao smrt, bez tragova nasilja – ispričali su zaposleni u muzeju.

U blizini tela bila je ženska torba, pa se pretpostavlja da su u njoj bila i lična dokumenta i da nije bilo teško utvrditi identitet žene. Tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije, jer je telo poslano u Centar za sudsku medicinu u Novi Sad.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije