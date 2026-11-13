MUP ZAPLENIO OKO 12 KILOGRAMA KOKAINA: Vozač pobegao nakon što je izbacio dva ranca

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova zaplenili su danas oko 12 kilograma praškaste materije za koju se sumnja da je kokain, u akciji sprovedenoj na teritoriji Bačke Palanke.

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Vozač koji je upravljao vozilom u kojem se, kako se sumnja, nalazila praškasta materija nalik na opojnu drogu kokain, nije zaustavilo vozilo kad je policija pokušala da ga zaustavi, već je izbacio dva ranca u kojima se nalazilo oko 12 kilograma ove materije nalik na kokain, a potom pobegao iz vozila, koje je pronađeno na teritoriji Bačke Palanke.

Akcija je sprovedena u saradnji pripadnika Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, Odeljenja za opservacije i Uprave granične policije, odnosno Odseka za prekogranični kriminal, saopšteno je iz MUP-a.

Policija je identifikovala lice za koje se sumnja da je prevozilo drogu i za njim je raspisana potraga.

(Tanjug)

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