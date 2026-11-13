DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 14. NOVEMBAR: Ovna očekuju sukobi sa svima, Raka i Vagu finansijski problemi, Jaraca problemi sa ženama

SAZNAJTE šta vas u subotu, 14. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Vladalac partnerskih odnosa, posla i finansija, Venera, kreće direktnim hodom preko sedme astrološke kuće, upozoravajući na finansijske i probleme i sukobe sa svima, naročito u partnerskim odnosima.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim poslom, kreće direktnim hodom preko kuće posla fokusirajući vas na radne obaveze i uvođenje zdravijih navika. Intenziviranje hroničnih tegoba.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Direktan hod Venere preko kuće ljubavi i kreativnosti donosi vam uspeh u umetnosti, javnoj delatnosti, privatnom biznisu, a slobodnim Blizancima i mogućnost ulaska u novu vezu. Osluškujte svoju intuiciju.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Venera, koja upravlja vašim privatnim životom i finansijama, kreće direktnim hodom preko četvrte astrološke kuće donoseći vam finansijske probleme i sukobe sa članovima porodice. Potreba za introspekcijom.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Direktan hod Venere preko kuće komunikacija i biznisa, povoljno utiče na poslovne dogovore donoseći mogućnost uvećanja prihoda preko kraćeg puta ili potpisivanja isplativog ugovora. Kardiovaskularne tegobe.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Venera, koja upravlja vašim poslom i finansijama, kreće direktnim hodom preko kuće novca, donoseći vam prilike za uvećanje zarade preko nekretnina, ekonomije, trgovine, finansijskih transakcija. Osluškujte svoju intuiciju.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, kreće direktnim hodom preko vaše kuće ličnosti, ali pravi opoziciju sa Neptunom i Saturnom, donoseći vam finansijske i probleme sa emotivnim partnerom. Zadržavanje vode u organizmu.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Venera, koja upravlja vašim partnerskim odnosima, kreće direktnim hodom preko kuće podsvesti i tajni, čineći vas sklonim obmanama, naročito kada je reč o emotivnim odnosima. Potreba za osamljivanjem.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Vladalac vaših planova i ambicija kreće direktnim hodom preko kuće novca, donoseći vam priliku finansijski uspeh i dobitke preko društvenog angažmana. Potreba za izolacijom. Osluškujte svoju intuiciju.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Venera, koja upravlja vašom karijerom i kreativnošću, kreće direktnim hodom preko kuće karijere donoseći vam probleme i sukobe sa ženama na poslu. Povratak starih prijatelja. Unosite više biljnoh čajeva.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Planeta novca, Venera, kreće direktnim hodom preko devete kuće donoseći vam uspeh i dobitke preko putovanja, rešavanja pravnih pitanja, obrazovanja i kontakata sa strancima. Podložnost virusnim infekcijama.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Venera, koja upravlja vašim finansijama, kreće direktnim hodom preko kuće novca, ali pravi izazovne aspekte sa vašim vladaocem Neptunom, planetom obmana i manipulacija, donoseći vam finansijske probleme.