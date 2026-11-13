SUZE I MUK U SUDNICI, SVEDOČILA MAJKA RANJENE DEVOJČICE: Šesti postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović

SASLUŠANjEM majke devojčice, koja je ranjena 3. maja 2023. godine u krvavom piru Koste K. u OŠ "Vladislav Ribnikar", danas je u Višem sudu u Beogradu nastavljen šesti parnični postupak protiv njegovih roditelja Vladimira i Miljane Kecmanović i ove osnovne škole.

Foto: Z. Jovanović/Printskrin

Ovo suđenje je zatvoreno za javnost, a kako nezvanično saznajemo, svedočenje majke je trajalo nekoliko časova i bilo je veoma potresno, uz muk i suze u sudnici.

Na narednom suđenju, koje je zakazano za 20. januar, biće saslušani veštaci medicinske struke, koji su veštačili povrede devojčice i njeno psihičko stanje za pretrpljeni bol i strah.

U ovoj parnici kao ni u prethodnim neće biti saslušani tuženi Kecmanovići. Stranke u postupku su se saglasile da se čitaju njihovi iskazi, koje su dali u krivičnom postupku, u kojem su prvostepeno osuđeni Vladimir na 14 i po godina zatvora, a Miljana na dve godina i 11 meseci zatvora. Taj predmet je sada u Apelacionom sudu po žalbama odbrane i tužilaštva.

Ne sme da viđa sina KAKO je utvrđeno istragom, Kosta K. je u masakru usmrtio devet učenika i školskog čuvara, a ranio pet đaka i nastavnicu istorije. On nije mogao krivično da odgovara, jer nije imao 14 godina i sada se nalazi u dečijoj psihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Otac mu je u pritvoru već tri i po godine, a majka se brani sa slobode, ali joj je zabranjeno viđanje i komuniciranje sa sinom dok traje sudski postupak.

Ranjena devojčica je podnela tužbu za naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove, zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljen strah i bolove usled naruženosti.

Pored ove, protiv Kostinih roditelja i škole, ranije je podneto još pet tužbi i sve su prvostepeno okončane dodelom odštete u ukupnom iznosu od oko 3,5 miliona evra, od čega jednu četvrtinu treba da plati škola. I ovi predmeti su po žalbama u Apelacionom sudu.