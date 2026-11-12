HOFMAN REKAO DA RADI ZA VRAČARSKI KLAN? Pritvor Miljanu Vidoviću osumnjičenom za pokušaj iznude

MILjAN Vidović (34), poznatiji kao Miljan Hofman, rodom iz Bijeljine, osumnjičen da je 6. novembra u jednom tržnom centru pokušao da iznudi novac od beogradskog privrednika Ž. N., danas je na saslušanju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, prema nezvaničnim informacijama, negirao delo koje mu se stavlja na teret.

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Uhapšen je pre dva dana u prestoničkom restoranu brze hrane.

Na predlog tužilaštva, sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda odredio mu je pritvor do 30 dana, kako boravkom na slobodi ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Za delo koje mu se stavlja na teret zaprećena je kazna do osam godina zatvora.

Kako je saopšteno iz Prvog tužilaštva, Vidović je, kako se sumnja, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi uputio pretnje da će napasti na život i telo oštećenog Ž. N. i članova njegove porodice, kao i na njihovu imovinu, ukoliko ne pristane na davanje određenih mesečnih novčanih iznosa. U daljem postupku, tužilaštvo će preduzeti sve potrebne dokazne radnje u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju.

Snimali šaljiv skeč TOKOM suđenja pred Osnovnim sudom u Rumi, Vidović je tvrdio da je sve bila "samo gluma i šaljivi skeč za društvene mreže":

- Ja sam četiri meseca u pritvoru zbog neslane šale i nisam sa porodicom. Oštećenog poznajem iz restorana, bio sam tamo toga dana za kada smo se dogovorili da napravimo snimak, ja ne znam kako je snimak dospeo na "Tik-tok".

Međutim, sud nije prihvatio ovakvu odbranu.

Pojedini mediji preneli su da je Vidović, navodno, Ž. N. rekao da radi za "vračarski klan" i da će mu ukoliko mu ne bude isplaćivao novac, zapaliti restorane i hotele koje ima. Navodno, kako prenose, je pretio i da će članove njegove porodice polivati kiselinom.

Vidović je, inače, ranije nekoliko puta privođen. Tako je u novembru 2023. na društvenim mrežama osvanuo snimak maltretiranja jednog konobara u Irigu, nakon čega je uhapšen. U februaru 2024. pred Osnovnim sudom u Rumi je prvostepenom presudom osuđen na deset meseci zatvora, zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje. Nakon što je Apelacioni sud ukinuo ovu odluku, ponovljeno je suđenje, kada mu je izrečena kazna od devet meseci kućnog zatvora, koju je izdržao.