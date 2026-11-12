KAKVA PREVARA U PANČEVU: Pokazivao lažnu policijsku značku, pa radnicama uzimao pare na bizarnu foru - evo kako ih je obmanjivao
OSNOVNO javno tužilaštvo u Pančevu predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana V.V. (55) osumnjičenom da se lažno predstavljao kao policajac, pokazujući radnicama improvizovanu značku i tražeći od njih novac pod izgovorom da će proveriti da li su novčanice falsifikovane.
Pritvor je predložen da osumnjičeni ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, saopšteno je iz tog tužilaštva.
On je osumnjičen da je izvršio krivično delo prevara, tako što se tokom oktobra i novembra, u Pančevu, lažno predstavljao kao policijski službenik, pokazujući improvizovanu policijsku značku, te je od radnica trgovinskih objekata i pijačnih tezgi uzimao novac pod izgovorom da je potrebno proveriti novčanice za koje je tvrdio da su falsifikovane.
Kako se sumnja on je na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist.
(Tanjug)
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