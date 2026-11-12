PREDMET KOD LEKARA VEŠTAKA: Tužilac iz Vranja 10 dana čekao da uzme izjave novinara napadnutih na dan izbora u Pavlovcu
OSNOVNO javno tužilaštvo u Vranju, deset dana od napada na novinarku Novosti iz Vranja, Jelenu Stojković i njenog kolegu iz tog grada, Mihajla Stojkovića tokom izbornog dana, uzelo je izjave od novinara, a slučaj nije odmakao od predistražnog postupka.
Kako nas je obavestio portparol ovog tužilaštva, Miodrag Stojanović, „predmet je 5. novembra dostavljen sudskom veštaku medicinske struke radi izjašnjenja i daljeg stručnog nalaza“.
Međutim, izostale su ostale informacije koje smo zatražili, a koje se odnose na do sada preduzete radnje ovog tužilaštva-saslušanje oštećenih i svedoka, status osumnjičenih, pritvor i ostalo.
Iako je tužilac Boban Nakić, kontakt tačka OJT u Vranju za postupanje u predmetima po krivičnim delima učinjenim na štetu novinara, obavešten istog dana o napadu, novinari su pozvani u OJT tek posle deset dana da daju izjavu.
Podsetimo, policija je uhapsila dva napadača koja se, za sada, sumnjiče za nasilničko ponašanje, a ne za ugrožavanje sigurnosti novinara. U prvom saopštenju tužilac je naveo da su osumnjičeni I. K. i D. A. iz sela Pavlovac, verbalnim i fizičkim napadom sprečavali novinare-izveštače u vršenju njihove profesionalne dužnosti, otimajući im mobilne telefone i gađajući ih kamenjem.
Nezvanično, jednom je određen pritvor u trajanju do 30 dana, dok se drugi nalazi na slobodi.
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