DRAMA U JAGODINI: Seo u taksi, pa izvukao nož i oteo vozaču sav pazar - policija hitno reagovala
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini uhapsili su U. M. (21) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništva.
On se sumnjiči da je 10. novembra od taksiste koji ga je vozio, uz pretnju nožem, uzeo oko 11.000 dinara i pobegao.
Policija ga je intenzivnim operativnim radom identifikovala i uhapsila.
Osumnjičenom je, po odobrenju osnovnog javnog tužioca u Jagodini, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
(Telegraf)
Preporučujemo
OVAKO JE UHAPŠEN RADE BASTA: Sa njim palo još sedam osoba (VIDEO)
11. 11. 2026. u 21:10
OGLASIO SE MUP NAKON HAPŠENjA BASTE: Evo šta su otkrili
11. 11. 2026. u 20:30
LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao
11. 11. 2026. u 18:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)