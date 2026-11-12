Hapšenja i istraga

DRAMA U JAGODINI: Seo u taksi, pa izvukao nož i oteo vozaču sav pazar - policija hitno reagovala

Ana Đokić

12. 11. 2026. u 15:58

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini uhapsili su U. M. (21) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništva.

ДРАМА У ЈАГОДИНИ: Сео у такси, па извукао нож и отео возачу сав пазар - полиција хитно реаговала

Foto: Angelo Cavalli / robertharding / Profimedia

On se sumnjiči da je 10. novembra od taksiste koji ga je vozio, uz pretnju nožem, uzeo oko 11.000 dinara i pobegao.

Policija ga je intenzivnim operativnim radom identifikovala i uhapsila.

Osumnjičenom je, po odobrenju osnovnog javnog tužioca u Jagodini, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

(Telegraf)

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