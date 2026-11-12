DRAMA U JAGODINI: Seo u taksi, pa izvukao nož i oteo vozaču sav pazar - policija hitno reagovala

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini uhapsili su U. M. (21) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništva.

Foto: Angelo Cavalli / robertharding / Profimedia

On se sumnjiči da je 10. novembra od taksiste koji ga je vozio, uz pretnju nožem, uzeo oko 11.000 dinara i pobegao.

Policija ga je intenzivnim operativnim radom identifikovala i uhapsila.

Osumnjičenom je, po odobrenju osnovnog javnog tužioca u Jagodini, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

(Telegraf)