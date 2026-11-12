UŽAS U VLASOTINCU: Deda (71) presreo devojku (18), pa je neprimereno dodirivao - jedva uspela da mu se otrgne!

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, intenzivnim radom, identifikovali su i uhapsili S. Đ. (71) iz Vlasotinca, zbog sumnje da je neprimereno dodirivao 18-godišnju devojku.

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On je osumnjičen za krivično delo polno uznemiravanje, saopšteno je iz Policijske uprave u Leskovcu.

Sumnja se da je on 6. novembra u Vlasotincu prišao 18-godišnjoj devojci i neprimereno je dodirivao, nakon čega je ona uspela da se otrgne.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.

(Tanjug)