UŽAS U VLASOTINCU: Deda (71) presreo devojku (18), pa je neprimereno dodirivao - jedva uspela da mu se otrgne!
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, intenzivnim radom, identifikovali su i uhapsili S. Đ. (71) iz Vlasotinca, zbog sumnje da je neprimereno dodirivao 18-godišnju devojku.
On je osumnjičen za krivično delo polno uznemiravanje, saopšteno je iz Policijske uprave u Leskovcu.
Sumnja se da je on 6. novembra u Vlasotincu prišao 18-godišnjoj devojci i neprimereno je dodirivao, nakon čega je ona uspela da se otrgne.
Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.
(Tanjug)
Preporučujemo
OVAKO JE UHAPŠEN RADE BASTA: Sa njim palo još sedam osoba (VIDEO)
11. 11. 2026. u 21:10
OGLASIO SE MUP NAKON HAPŠENjA BASTE: Evo šta su otkrili
11. 11. 2026. u 20:30
LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao
11. 11. 2026. u 18:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)