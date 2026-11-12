HOFMANU ODREĐEN PRITVOR DO 30 DANA: Reketirao po "Galeriji"

PRVI osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za M.V. (34) osumnjičenom da je, uz pretnje, od muškarca pokušao da iznudi novac.

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Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, saopšteno je iz tog suda.

On je osumnjičen za krivično delo iznuda u pokušaju.

Prema navodima krivične prijave, osumnjičeni je 6. novembra u Beogradu, u Tržnom centru "Galerija", u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, uputio pretnje da će napasti na život i telo Ž. N. i članova njegove porodice, kao i na njihovu imovinu, ukoliko oštećeni ne pristane na davanje određenih mesečnih novčanih iznosa.

Kako Tanjug saznaje, reč je o Miljanu Vidoviću poznatijem kao Miljan Hofman, koji je ranije hapšen zbog zlostavljanja i mučenja i ugrožavanja sigurnosti.