HOFMANU ODREĐEN PRITVOR DO 30 DANA: Reketirao po "Galeriji"
PRVI osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za M.V. (34) osumnjičenom da je, uz pretnje, od muškarca pokušao da iznudi novac.
Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, saopšteno je iz tog suda.
On je osumnjičen za krivično delo iznuda u pokušaju.
Prema navodima krivične prijave, osumnjičeni je 6. novembra u Beogradu, u Tržnom centru "Galerija", u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, uputio pretnje da će napasti na život i telo Ž. N. i članova njegove porodice, kao i na njihovu imovinu, ukoliko oštećeni ne pristane na davanje određenih mesečnih novčanih iznosa.
Kako Tanjug saznaje, reč je o Miljanu Vidoviću poznatijem kao Miljan Hofman, koji je ranije hapšen zbog zlostavljanja i mučenja i ugrožavanja sigurnosti.
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