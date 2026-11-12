UHAPŠENA GRADONAČELNICA SMEDEREVA: Određeno joj zadržavanje do 48 sati

PO NALOGU Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu danas je uhapšena gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović.

Instagram/gradonacelnica_smedereva

Uhapšeni su i načelnica gradske uprave Ivana Stamenković i direktor Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo i groblja" Miroslav Ilić.

Svima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti uz krivičnu prijavu biti sprovedeni na saslušanje.

Nezvanično, u pitanju je problem sa ekologijom, odnosno odlaganje otpada na nepropisano mesto.