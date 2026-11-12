Hapšenja i istraga

UHAPŠENA GRADONAČELNICA SMEDEREVA: Određeno joj zadržavanje do 48 sati

Ј. Илић

12. 11. 2026. u 15:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PO NALOGU Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu danas je uhapšena gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović.

УХАПШЕНА ГРАДОНАЧЕЛНИЦА СМЕДЕРЕВА: Одређено јој задржавање до 48 сати

Instagram/gradonacelnica_smedereva

Uhapšeni su i načelnica gradske uprave Ivana Stamenković i direktor Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo i groblja" Miroslav Ilić.

Svima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti uz krivičnu prijavu biti sprovedeni na saslušanje.

Nezvanično, u pitanju je problem sa ekologijom, odnosno odlaganje otpada na nepropisano mesto.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao

LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao