UŽAS U BEČU: Državljanin Srbije (32) dva dana držao bivšu devojku zaključanu u stanu, tukao je i silovao - Ona se spasila na neverovatan način
MUŠKARAC (32) iz Srbije uhapšen je zbog sumnje da je počinio silovanje i nasilje nad bivšom partnerkom (45) u Beču.
Prema pisanju lokalnih medija, žena je u sredu podnela prijavu u policijskoj stanici u Beču.
- Ona je izjavila da je njen tridesetdvogodišnji bivši dečko nedavno proveo nekoliko noći u njenom stanu u četvrti Favoriten. Zatim ju je navodno zatvorio na dva dana, tukao i silovao. Žena je uspela da pobegne kada su njih dvoje zajedno otišli u kupovinu - ispričao je izvor za portal krone.at.
Policija je odmah pokrenula potragu za osumnjičenim. Državljanin Srbije ubrzo je zaustavljen u svom automobilu i uhapšen. U krvi je imao oko 0,1 promila alkohola, a vozačka dozvola mu je potom oduzeta.
Protiv osumnjičenog je izdata zabrana prilaska i privremena zabrana nošenja oružja. On još nije saslušan i ostaje u pritvoru.
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