OVO JE MOGUĆI UZROK SMRTI DEČAKA IZ RAKOVICE: Telo pronađeno pored pruge

DEČAK (14) koji je, nakon prijave nestanka 10. novembra, nađen mrtav u noći 11. novembra oko 2.30 časova u Rakovici između ulice i pruge kod Bulevara patrijarha Dimitrija, na telu nema tragova nasilne smrti.

Foto: Diana Mikanova / Alamy / Profimedia

Kako se za sada sumnja preminuo je od srca. Postupajući viši tužilac naložio je obdukciju njegovog tela na Institutu za sudsku medicinu, pa će se onda sa sigurnošću znati šta je tačan uzrok smrti.

U javnosti se kalkulisalo da ga je možda udario voz ili neki automobil, pa je vozač pobegao, ali prema našim proverenim saznanjima na telu dečaka nema preloma, niti povreda, koje bi na to ukazivale.

Dečak je trenirao rukomet i tog dana je otišao na trening u RK "Rakovica", kako se nije vratio kući u očekivano vreme i nije odgovarao na telefonske pozive, roditelji su obavestili policiju i krenula je potraga.

Iz rukomentnog kluba su potvrdili da je bio njihov igrač i da se sve dogodilo na putu ka hali, što znači da dečak nije stigao na trening.