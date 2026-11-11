Svet

RUSKA VLAST U SUZAMA: Hitno se oglasilo Ministarstvo spoljnih poslova

Novosti online

11. 11. 2026. u 17:12

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RUSKI ambasador u Sjedinjenim Državama Aleksandar Darčijev je preminuo.

РУСКА ВЛАСТ У СУЗАМА: Хитно се огласило Министарство спољних послова

foto: Aleksandar Ilic / Panthermedia / Profimedia

Imao je 66 godina, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

- Sećanje na našeg kolegu, koji nas je napustio prerano, zauvek će ostati u našim srcima - naveli su.

Služio je u ruskoj ambasadi u Vašingtonu od 1997. do 2002. godine, a zatim ponovo od 2005. do 2010. godine. Od 2014. do početka 2021. godine bio je ambasador Rusije u Kanadi, a zatim direktor Odeljenja za Severnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Saučešće povodom smrti ambasadora su, takođe, izjavili i predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova i stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.

Uskoro opširnije

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10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

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