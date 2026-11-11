RUSKA VLAST U SUZAMA: Hitno se oglasilo Ministarstvo spoljnih poslova
RUSKI ambasador u Sjedinjenim Državama Aleksandar Darčijev je preminuo.
Imao je 66 godina, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
- Sećanje na našeg kolegu, koji nas je napustio prerano, zauvek će ostati u našim srcima - naveli su.
Služio je u ruskoj ambasadi u Vašingtonu od 1997. do 2002. godine, a zatim ponovo od 2005. do 2010. godine. Od 2014. do početka 2021. godine bio je ambasador Rusije u Kanadi, a zatim direktor Odeljenja za Severnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
Saučešće povodom smrti ambasadora su, takođe, izjavili i predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova i stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
VELIKI DOGOVOR RUSIJE I UKRAJINE U ABU DABIJU! Medinski otkrio detalje pregovora (VIDEO)
11. 11. 2026. u 12:46
"DOBAR PRVI KORAK": Kušner i Vitkof nakon Abu Dabija sutra u Moskvi sa Putinom
11. 11. 2026. u 12:45
IRAN OBAVESTIO RUSIJU: Nijedan atom obogaćenog nuklearnog materijala neće izaći iz zemlje
11. 11. 2026. u 12:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)