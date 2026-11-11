Miladinoviću bronza sa EP u Poreču

Protekla nedelja bila je rezervisana za veliko međunarodno takmičenje srednjoškolaca, u organizaciji Evropske federacije za školski sport.

FOTO: SŠSS

Pod nazivom European multisport game u hrvatskom gradu Poreču održana su tri Evropska prvenstva (stoni tenis, kros i badminton). Srbija je imala predstavnike u sva tri sporta a naši takmičari uspeli su da osvoje jednu bronzu. Nikola Miladinović (Sportska gimnazija) zabeležio je četiri pobede i poraz i pripala mu je bronza.

Vasilije Popović (13. gimnazija) zauzeo je šesto mesto. U krosu smo imali dečaka i devojčicu, oboje iz Sportske gimnazije. Maša Krizmanić na teškoj stazi zauzela je deveto mesto dok je najmlađi takmičar na krosu, naš Viktor Mijatović prošao kao 12 kroz cilj.

Vođa naše delegacije ispred Beogradske asocijacije za školski sport bio je sportski direktor Momčilo Stanojković, dok su uz sportiste bili treneri Aleksandra Rus Gligić (kros), Miloš Savić (stoni tenis) i Nikola Mijačić (badminton). Glavni delegat sjajno organizovanog događaja bio je Slobodan Đurić, generalni sekretar Beogradske asocijacije za školski sport.

FOTO: SŠSS

- Prezadovoljni smo kako je sve prošlo. Hvala Beogradskoj asocijaciji za školski sport što nas je odabrala i dala šansu da se predstavimo u Poreču. Bilo je fenomenalno takmičiti se ali i družiti sa predstavnicima devet zemalja. Uz sportske aktivnosti, svi su oduševljeni kako je prošao i završni dan. Tada je domaćin na čelu sa Ivanom Dujićem i saradnicima organizovao posetu Puli u okviru Kulturnog dana a uveče je organizovano Veče nacija. To su stvari koje uz takmičenja ostaju dugo u sećanju. Svi su predstavili neke od proizvoda svoje države a svako je bio u obavezi da se predstavi kroz igru uz muziku iz krajeva odakle dolaze. Odlučili smo se da izvedemo kolo Moravac a dok smo igrali na video bimu viorila se srpska zastava. A svi smo bodrili našeg Nikolu u borbi za treće mesto, kada je sjajnom partijom zasluženo došao do medalje, pobedom nad predstavnikom Hrvatske - istakla je Aleksandra Rus Gligić.

FOTO: SŠSS

U Poreču su učestvovali srednjoškolci iz devet država. Po plau ovo takmičenje trebalo bi da postane tradicionalno.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“