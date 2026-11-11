Zločin

PUCNJAVA U KAFIĆU U VELIKOJ PLANI? Policija i Hitna pomoć na licu mesta

Ana Đokić

11. 11. 2026. u 15:45

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JEZIVA pucnjava dogodila se danas u popodnevnim časovima u jednom popularnom kafiću u centru Velike Plane.

ПУЦЊАВА У КАФИЋУ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ? Полиција и Хитна помоћ на лицу места

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Prema prvim nezvaničnim informacijama, pucnjava se dogodila oko 14.30 časova, a svemu je prethodila svađa koja je eskalirala u fizički sukob ispred samog objekta.

Nezvanično, jedan od učesnika tuče udaljio se sa lica mesta, da bi se potom vratio naoružan pištoljem, ušao u lokal i počeo da puca.

Na lice mesta odmah su upućena dva saniteta Hitne pomoći, a tačan broj povređenih, kao i njihovo stanje za sada nisu poznati.

Za sada nema zvaničnih informacija o broju učesnika u incidentu, tome ko je pucao, kao ni koliko osoba je povređeno.

Policija je odmah izašla na lice mesta i u toku je uviđaj, dok je o svemu obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Više detalja očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja i zvaničnog oglašavanja nadležnih službi.

(Telegraf)

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