SVE DUBLJI RASKOL JERMENIJE I RUSIJE: Jerevan izgubio pravo glasa u vojnom savezu predvođenom Moskvom

ČLANICE Organizacije Ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) oduzele su danas Jermeniji pravo glasa u toj organizaciji pošto nije ispunila svoje obaveze u vezi sa plaćanjem članarine, saopštio je portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.

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- Zbog činjenice da Jermenija već nekoliko godina nije ispunila svoje obaveze prema povelji organizacije, predloženo je i odlučeno da joj se oduzme pravo glasa - rekao je Peskov, prenela je agencija RIA Novosti.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kazao je ranije da Rusija ne namerava da izbaci Jermeniju iz ODKB.

- Član 25 našeg sporazuma predviđa da, ukoliko dugovanja za budžet ODKB premaše period od dve godine, država gubi pravo glasa - rekao je Lavrov.

Jermenija od početka 2024. godine ne uplaćuje članarinu u budžet ODKB, dok je premijer Nikol Pašinjan ranije saopštio da je njegova zemlja zamrznula učešće u toj organizaciji.

Kao razlog za takvu odluku, Pašinjan je naveo sukob u Nagorno - Karabahu, tvrdeći da su najmanje dve članice ODKB pomogle Azerbejdžanu u pripremama za rat protiv Jermenije, dok su istovremeno samo simulirale pružanje pomoći Jerevanu.

On nije imenovao države na koje se njegove optužbe odnose, ali je ocenio da su tadašnja vojna dejstva navodno bila usmerena na ukidanje nezavisnosti Jermenije.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, ranije je podsetila da je ODKB u septembru 2022. godine brzo formirala i u pogranične oblasti Jermenije uputila procenjivačku misiju Sekretarijata i Zajedničkog štaba organizacije.

Nakon izveštaja misije, Savet za kolektivnu bezbednost odlučio je da u Jermeniji rasporedi posmatračku grupu, ali su vlasti u Jerevanu odbile taj predlog i odlučile da pozovu predstavnike Evropske unije, navela je Zaharova, navodi ruska agencija.

(Tanjug)

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