LJUDSKI OSTACI PRONAĐENI U BUNARU U SMEDEREVU, TUŽILAC NALOŽIO DNK ANALIZU: Sumnja se da je reč o osobi nestaloj pre osma godina

U bunaru kod Smedereva pronađeni su ljudski ostaci. Tužilaštvo je naložilo DNK analizu, a ima indicija da je reč o muškarcu čiji je nestanak prijavljen pre više godina.

Foto: magnific/jeswin

Kako saznajemo, o slučaju pronalaska ljudskih kostiju u bunaru obavešteno je Više javno tužilaštvo u Smederevu. Ljudske ostatke su iz bunara izvukli pripadnici Žandarmerije. Utvrđuju se sve činjenice u vezi sa ovim slučajem, naložena je obdukcija na Instutu za sudsku medicinu i DNK veštačenje kako bi se utvrdio identitet, ali drugih detaalja za sada nema.

Zvanični organi nisu se oglašavali, ali prema nezvaničnim saznanjima, istraga ide u pravcu sumnji da je reč o starijoj muškoj osobi čiji je nestanak policiji prijavljen još 2018. godine.