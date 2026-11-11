Nesreće

LJUDSKI OSTACI PRONAĐENI U BUNARU U SMEDEREVU, TUŽILAC NALOŽIO DNK ANALIZU: Sumnja se da je reč o osobi nestaloj pre osma godina

Јелена Илић
Jelena Ilić

11. 11. 2026. u 13:52

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U bunaru kod Smedereva pronađeni su ljudski ostaci. Tužilaštvo je naložilo DNK analizu, a ima indicija da je reč o muškarcu čiji je nestanak prijavljen pre više godina.

ЉУДСКИ ОСТАЦИ ПРОНАЂЕНИ У БУНАРУ У СМЕДЕРЕВУ, ТУЖИЛАЦ НАЛОЖИО ДНК АНАЛИЗУ: Сумња се да је реч о особи несталој пре осма година

Foto: magnific/jeswin

Kako saznajemo, o slučaju pronalaska ljudskih kostiju u bunaru obavešteno je Više javno tužilaštvo u Smederevu. Ljudske ostatke su iz bunara izvukli pripadnici Žandarmerije.  Utvrđuju se sve činjenice u vezi sa ovim slučajem, naložena je obdukcija na Instutu za sudsku medicinu i DNK veštačenje kako bi se utvrdio identitet, ali drugih detaalja za sada nema.

Zvanični organi nisu se oglašavali, ali prema nezvaničnim saznanjima, istraga ide u pravcu sumnji da je reč o  starijoj muškoj osobi čiji je nestanak policiji  prijavljen još 2018. godine.

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