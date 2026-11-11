AKCIJA PANČEVAČKIH INSPEKTORA: Uhapšen lažni policajac, koji je na prevaru uzimao novac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su V.V (55) iz Kovilja.

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On se sumnjiči da je izvršio krivično delo prevara.





U saopštenju MUP se navodi da se ovaj muškarac u toku oktobra i novembra meseca predstavljao kao policijski službenik i pokazivajući improvizovanu službenu značku od oštećenih radnica lokala i pijačnih tezgi uzimao novac. Kao razlog im je navodio da novčanice mora da proveri, jer su navedene radnice, navodno, kao kusur kupcima vraćale falsifikovane pare, nakon čega je odlazio u nepoznatom pravcu.



Intezivnim operativnim radom policijskih službenika kriminalističke policije osumnjičeni je pronađen, kao i predmeti koji potiču iz krivičnog dela i sredstva koja su korišćena prilikom izvršenja krivičnog dela.



Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.