AKCIJA PANČEVAČKIH INSPEKTORA: Uhapšen lažni policajac, koji je na prevaru uzimao novac
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su V.V (55) iz Kovilja.
On se sumnjiči da je izvršio krivično delo prevara.
U saopštenju MUP se navodi da se ovaj muškarac u toku oktobra i novembra meseca predstavljao kao policijski službenik i pokazivajući improvizovanu službenu značku od oštećenih radnica lokala i pijačnih tezgi uzimao novac. Kao razlog im je navodio da novčanice mora da proveri, jer su navedene radnice, navodno, kao kusur kupcima vraćale falsifikovane pare, nakon čega je odlazio u nepoznatom pravcu.
Intezivnim operativnim radom policijskih službenika kriminalističke policije osumnjičeni je pronađen, kao i predmeti koji potiču iz krivičnog dela i sredstva koja su korišćena prilikom izvršenja krivičnog dela.
Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)