Hapšenja i istraga

UHAPŠEN TINEJDŽER U PANČEVU: Pretukao muškarca i teško ga povredio

Zagorka Knežević Uskoković

11. 11. 2026. u 13:51

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TINEJDžER iz Pančeva L.S. (18) uhapšen je pod sumnjom da je naneo teške telesne povrede jednom muškarcu.

УХАПШЕН ТИНЕЈЏЕР У ПАНЧЕВУ: Претукао мушкарца и тешко га повредио

Foto: Novosti/MUP

  

On se sumnjiči da je 3. novembra oko ponoći u Pančevu, zajedno sa još nekoliko osoba, oštećenom zadao više udaraca drvenom motkom u  glavu i telo, teško ga povredivši.  


Za dvojicom muškaraca iz Pančeva se traga, a dalji rad na utvrđivanju svih činjenica je u toku.


Osumnjičenom L.S. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

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