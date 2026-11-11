UHAPŠEN TINEJDŽER U PANČEVU: Pretukao muškarca i teško ga povredio

TINEJDžER iz Pančeva L.S. (18) uhapšen je pod sumnjom da je naneo teške telesne povrede jednom muškarcu.

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On se sumnjiči da je 3. novembra oko ponoći u Pančevu, zajedno sa još nekoliko osoba, oštećenom zadao više udaraca drvenom motkom u glavu i telo, teško ga povredivši.



Za dvojicom muškaraca iz Pančeva se traga, a dalji rad na utvrđivanju svih činjenica je u toku.



Osumnjičenom L.S. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.