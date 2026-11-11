ŽENA IZBOLA I OPLJAČKALA MUŠKARCA U BEOGRADU? Ranjeni državljanin Kine izneo sve detalje

DRŽAVLjANIN Kine Z. J. (31), zatečen je krvav sa povredama od noža, jutros oko 4 sata, na uglu Bulevara despota Stefana i Džordža Vašingtona u Beogradu.

Foto: Z. Jovanović

On je, prema nezvaničnim informacijama, ispričao policiji da ga je ženska osoba izbola u predelu grudi u stanu, a potom pobegla.

Kako se sumnja, on je u stan pozvao jednu ženu, takođe državljanku Kine, koju je upoznao preko interneta, a ona mu je, nakon nekog vremena provedenog u stanu navodno uzela 700 evra, zbog čega je došlo do sukoba. Najpre su se gurali, a žena je potom uzela nož i zadala mu nekoliko uboda u predelu grudnog koša.

Ona je potom izašla iz stana, a Z. J. ju je pratio do raskrsnice Bulevara despota Stefana i Ulice Džordža Vašingtona, gde je ušla u automobil i odvezla se u nepoznatom pravcu, a Z. J. je na toj raskrsnici ostao krvav do dolaska policije i Hitne pomoći.

Z. J. je zadobio nekoliko ubodnih rana u predelu leve strane grudnog koša i on je na licu mesta zbrinut od strane lekara Hitne pomoći, a potom je prevezen u bolnicu na dalje zbrinjavanje.

Slučaj vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo rad na identifikaciji počinioca, dok bi napadnuti kineski državljanin trebalo da bude saslušan u tužilaštvu.

(Telegraf)