GPS LOKATOR KUPIO ZA PRAĆENJE DEVOJKE: Okrivljeni za saizvršilaštvo u pokušaju ubistva na Kanarevim brdu izneo odbranu

ĐORĐE Šoškić (27), optužen za saizvršilaštvo u pokušaju teškog ubistva Uroša Radovića (25) 16. novembra prošle godine na Kanarevom brdu, negirao je danas u Višem sudu u Beogradu da je izvršio to krivično delo.

Foto: Profimedija/Alamy/Herrmann Agenturfotografie

Njega tužilaštvo tereti da je kupio GPS uređaj, postavio ga ispod Radovićevog automobila, pratio ga i posle ubistva isključio GPS i otarasio se telefona, koji je za to koristio.

Osoba koja je te večeri oko 18 časova pucala u Radovića, kada je izašao iz automobila i krenuo ka zgradi gde stanuje, nije identifikovana. Veruje se da je bila maskirana i nosila periku. Radović je pogođen tada sa dva projektila u grudi.

Iznoseći odbranu u sudu Šoškić je danas rekao da ne želi da odgovara za nešto što nije uradio i da je hteo da kaže ime osobe, kojoj je kupio GPS treker, ali su nedavno, 24. oktobra određene osobe napale njegovog brata i pretili mu da će nastradati, ako on nešto kaže u ovom postupku. Šoškiće je naveo da zato neće odgovarati na pitanja sudija i tužioca.

BACIO PIŠTOLj KROZ PROZOR? ŠOŠKIĆ je optužen i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja. Tužilašto ga tereti da je bacio kroz prozor pištolj, kada je policija ušla da ga hapsi u stanu u kojem je neprijavljeno boravio. Na ovu okolnost Šoškić nije iznosio odbranu, samo je na početku suđenja rekao da nije kriv za krivična dela.

- GPS uređaj sam kupio drugu iz kraja, kojeg dugo poznajem i koji živi blizu moje bake. On je sumnjao da ga devojka sa kojom živi vara i hteo je da je prati. Ja sam uređaj stavio u njegov auto kod menjača i rekao mu da je lakše da joj uzme telefon. Nisam znao da će se taj uređaj koristiti za izvršenje bilo kog krivičnog dela - kazao je okrivljeni.

On je rekao i da motor, koji se pominje u optužnici da je korišćen u vezi ubistva, pripada njegovom bratu, da su ga obojica vozila, ali i više njihovih zajedničkih drugara, pa i taj momak kojem je kupio GPS uređaj.

- Svi su znali gde se nalazi ključ od motora i mogli su da ga uzmu, kada je parkiran na ulici. Ja nisam 11. novembra prošle godine vozio taj motor i ne znam ko ga je tog dana vozio. Nisam GPS lokator postavio ni na kakav auto, niti je to neko od mene tražio. Nisam osoba koja se vidi na slikama i snimcima i koja se navodi u antropološkom veštačenju. Slavio sam rođendan 16. novembra i drugove sam vodio na ručak u restoran na Ledinama. Nisam tog dana nikoga obaveštavao o nečijem kretanju. Oštećenog ne poznajem, ne znam kako izgleda i nikada nisam čuo njegovo ime i prezime - rekao je u sudu Šoškić.

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