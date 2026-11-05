MAJCI I OCU PRITVOR DO 30 DANA: Saslušana A.Š. (33) osumnjičena za smrt bebe

REŠENjEM sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu prema osumnjičenima A.Š. zbog krivičnog dela teško ubistvo i T.Š. zbog krivičnog dela nepružanje pomoći određen pritvor do 30 dana.

FOTO:Lj.P.

Pritvor je osumnjičenom T.Š. određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke, a osumnjičenoj A.Š. pored navedenog osnova, pritvor je određen i zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, da bi mogla ponoviti krivično delo i zbog uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Protiv ovog rešenja je, kako je za "Novosti" rekla Sanja Ćetojević, portparol Višeg suda u Novom Sadu, dozvoljena žalba krivičnom vanpretresnom veću ovog suda.

Podsećamo, A.Š. je uhapšena zbog sumnje da je 2. novembra uveče udarcima kaišem i tupim drvenim predmetom po glavi i telu, usmrtila svoju jednogodišnju ćerku, dok se otac deteta T.Š. tereti za nepružanje pomoći.

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