Nesreće

TELO PRONAĐENO NA MOSTU: Iznenada preminuo prvi kikindski di-džej

Рада Шегрт
Rada Šegrt

31. 10. 2026. u 12:11

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Telo starijeg muškarca pronađeno je jutros, oko osam sati, na mostu na izlazu iz grada, od Kikinde prema selu Iđoš. Kako se ispostavilo, reč je o Arkadiju S. (81), koji je sam živeo na obližnjem salašu izvan grada.

ТЕЛО ПРОНАЂЕНО НА МОСТУ: Изненада преминуо први кикиндски ди-џеј

Foto: R. Šegrt

Nije ga bilo teško identifikovati, jer je nekada bio prvi kikindski Đ, u popularnim gradskim diskotekama. Prema raspoloživim informacijama, u pitanju je, najverovatnije, zadesna smrt.

- Živeo je sam, jer su mu deca u inostranstvu. Kada sam stigao na most, policija je već bila obaveštena, pa su patrola i Hitna služba brzo stigli. Lekari nisu mogli ništa da učine, sem da konstatuju smrt. Juče smo s videli, jer sam bio kod njega. Rezao sam mu granje za loženje u peći. Družili smo se poslednjih deset godina i trudio sam se da mu pomognem koliko sam mogao – izjavio je njegov prijatelj Dragan Karanović.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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