Nesreće

TRAGEDIJA KOD ZAJEČARA: Žena (30) poginula, tri osobe teško povređene! Automobil sleteo sa puta i prevrnuo se (VIDEO)

T.J.

31. 10. 2026. u 16:28

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TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros na putu Zaječar–Knjaževac, kod sela Vratarnica, kada je jedna žena izgubila život, dok su tri osobe zadobile teške povrede.

ТРАГЕДИЈА КОД ЗАЈЕЧАРА: Жена (30) погинула, три особе тешко повређене! Аутомобил слетео са пута и преврнуо се (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/radio.magnum

Poginula je žena stara oko 30 godina iz Velikog Jasenovca.

Do nesreće je došlo na izlazu iz Vratarnice, u smeru ka Knjaževcu, kada je putnički automobil marke „pežo“, iz za sada neutvrđenih razloga, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se.

U vozilu su se nalazile i druge osobe, od kojih su tri zadobile teške telesne povrede.

Povređeni su zbrinuti u Zdravstvenom centru u Zaječaru, gde im je ukazana medicinska pomoć.

Prema informacijama koje je preneo Tanjug, u nesreći je učestvovalo jedno vozilo, a policija utvrđuje sve činjenice i okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru obavljen je uviđaj, a istraga treba da utvrdi šta je dovelo do sletanja automobila sa puta i prevrtanja.

Za sada nema zvanične potvrde o uzroku nesreće.

(Timočka)

BONUS VIDEO: TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NOVOM SADU: Poginule tri osobe

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