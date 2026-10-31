TRAGEDIJA KOD ZAJEČARA: Žena (30) poginula, tri osobe teško povređene! Automobil sleteo sa puta i prevrnuo se (VIDEO)
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros na putu Zaječar–Knjaževac, kod sela Vratarnica, kada je jedna žena izgubila život, dok su tri osobe zadobile teške povrede.
Poginula je žena stara oko 30 godina iz Velikog Jasenovca.
Do nesreće je došlo na izlazu iz Vratarnice, u smeru ka Knjaževcu, kada je putnički automobil marke „pežo“, iz za sada neutvrđenih razloga, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se.
U vozilu su se nalazile i druge osobe, od kojih su tri zadobile teške telesne povrede.
Povređeni su zbrinuti u Zdravstvenom centru u Zaječaru, gde im je ukazana medicinska pomoć.
Prema informacijama koje je preneo Tanjug, u nesreći je učestvovalo jedno vozilo, a policija utvrđuje sve činjenice i okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru obavljen je uviđaj, a istraga treba da utvrdi šta je dovelo do sletanja automobila sa puta i prevrtanja.
Za sada nema zvanične potvrde o uzroku nesreće.
(Timočka)
BONUS VIDEO: TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NOVOM SADU: Poginule tri osobe
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