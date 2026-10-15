"PALI" PORODIČNO: U Novom Sadu zbog droge uhapšena još dva brata (FOTO)

U NASTAVKU borbe protiv svih vidova kriminala, policisjki službenici PU Novi Sad uhapsili su dva brata, NM (29) i MM (33) zbog nelegalne proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga i Nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija.

Foto: MUP

Prilikom hapšenja i pretresa osumnjičenih zaplenjeno je oko 950 grama kokaina, više od 680 grama amfetamina, izvesna količina MDMA, heroina, marihuane, hašiša, kofeina, pištolj, 5 metaka, 4 vagice za merenje narkotika, 3 mobilna telefona. Zaplenjeno je 19.700 dinara i 680 ev, za koje se sumnja da potiču od prodaje droge.

Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni u



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