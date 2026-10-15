JEDAN PRIZNAO IZVRŠENJE KRIVIČNIH DELA: Saslušani osumnjičeni za umešanost u ubistvo Živka Bakića i Milana Stokovića
JAVNO tužilaštvo za organizovani kriminal donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv, kako se tvrdi, 12 pripadnika organizovane kriminalne grupe, osumnjičenih za organizovanje i izvršenje otmice i ubistva Milana Stokovića na području Požarevca (koji je 14. oktobra 2025. otet pa potom ubijen) i Živka Bakića na teritoriji Grada Beograda, koje je izvršeno u januaru 2026. godine.
Naredba je doneta protiv: Mateje I., Rajka Đ., Aleksandra S., Andrije S., Petra M., Srđana D. iz Beograda i Nemanje Ž. iz Požarevca.
Narebom su obuhvaćeni i Aleksandar N., koji se već nalazi u pritvoru u Beogradu, Miloš S., koji se nalazi u zatvoru u Severnoj Makedoniji, Andreja B., koji se nalazi u pritvoru u Grčkoj, Dušan T., koji se nalazi u pritvoru u Belgiji kao i Slavko P., koji se nalazi u besktvu.
Osumnjičenima se stavlja na teret da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i
promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Osumnjičeni, njih sedmorica, koji su juče saslušani iskoristili su svoje zakonsko pravo i branili se ćutanjem, dok je osmi saslušani osumnjičeni Aleksandar N., koji je doveden iz pritvora priznao izvršenje krivičnih dela i učestvovao u radnjama prepoznavanja ostalih
osumnjičenih.
Javni tužilac za organizovani kriminal predložio je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal da se u odnosu na sva lica odredi pritvor i da se u odnosu na ostale osumnjičene koji su u bekstvu ili nisu dostupni
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