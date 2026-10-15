HAPŠENJE U NOVOM SADU: Zaplenjena droga - uhapšena dva brata
JOŠ jedna uspešna akcija novosadske policije u beskompromisnoj borbi protiv narkokriminala!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Novom Sadu, uhapsili su braću D. B. (26) i D. B. (24) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prema sumnjama policije, braća su se duže vreme bavila prodajom narkotika, a intenzivan operativni rad pripadnika Policijske uprave u Novom Sadu rezultirao je još jednom značajnom akcijom u borbi protiv ulične prodaje droge.
Tokom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, policijski službenici pronašli su i zaplenili vise od 1.7 kilograma marihuane i 177 grama kokaina, kao i digitalnu vagicu.
Pored toga, zaplenjeno je i 28 elektronskih cigareta sa THC-om. Policija je pronašla i druge predmete koji su u vezi sa krivicnim delima.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.
Novosadska policija nastavlja odlučnu borbu protiv narkokriminala, sa jasnim ciljem – suzbijanje ulične prodaje droge, procesuiranje odgovornih i očuvanje bezbednosti svih građana.
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