PET OSOBA LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se deset saobraćajnih nesreća
NA području Južnobačkog okruga, u sredu, 14. oktobra, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba zadobilo lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 14. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 298 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a iz saobraćaja je isključeno 17 vozača i šest vozila.
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