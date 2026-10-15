Nesreće

PET OSOBA LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se deset saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

15. 10. 2026. u 14:50

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NA području Južnobačkog okruga, u sredu, 14. oktobra, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba zadobilo lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe lakše povređene.

ПЕТ ОСОБА ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: У Јужнобачком округу за дан догодило се десет саобраћајних несрећа

Foto: Profimedia/Bulat Silvia / Alamy

Policijska uprava u Novom Sadu je, 14. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 298 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a iz saobraćaja je isključeno 17 vozača i šest vozila.

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