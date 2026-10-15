Zločin

NAĐENO BEŽIVOTNO TELO U TUNELU ZA SMEĆE: Užas u Hercegovačkoj ulici

Jelisaveta Ljutić

15. 10. 2026. u 17:18

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U HERCEGOVAČKOJ ulici u Beogradu danas oko 16 sati pronađeno je beživotno telo za sada nepoznate osobe.

НАЂЕНО БЕЖИВОТНО ТЕЛО У ТУНЕЛУ ЗА СМЕЋЕ: Ужас у Херцеговачкој улици

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Ono je pronađeno u tunelu za smeće.

Na licu mesta je veliki broj pripadnika policije koja vrši uviđaj, kao i vatrogasci.

Za sada nije poznato na koji način je osoba preminula, kao ni da li se radi o nasilnoj smrti.

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