NAĐENO BEŽIVOTNO TELO U TUNELU ZA SMEĆE: Užas u Hercegovačkoj ulici

U HERCEGOVAČKOJ ulici u Beogradu danas oko 16 sati pronađeno je beživotno telo za sada nepoznate osobe.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Ono je pronađeno u tunelu za smeće.

Na licu mesta je veliki broj pripadnika policije koja vrši uviđaj, kao i vatrogasci.

Za sada nije poznato na koji način je osoba preminula, kao ni da li se radi o nasilnoj smrti.