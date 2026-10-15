Zločin

MLADIĆ HITNO PREVEZEN NA VMA: Sevale pesnice na Voždovcu

Танјуг

15. 10. 2026. u 07:47

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U TUČI koja se protekle noći dogodila u 20.36 sati u Ulici Vojvode Stepe na Voždovcu teško je povređen muškarac (27), koji je prevezen na VMA, saopšteno je danas agenciji Tanjug u službi hitne pomoći.

МЛАДИЋ ХИТНО ПРЕВЕЗЕН НА ВМА: Севале песнице на Вождовцу

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U požaru, koji je prijavljen u 19.25 sati u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu hitna pomoć je intervenisala zbog muškarca (60) koji se nagutao dima, i on je prevezen na VMA.

Prema izveštaju iz hitne pomoći, tokom noći u Beogradu nije bilo saobraćajnih nezgoda.

Hitna pomoć imala je 101 intervenciju, od čega 18 na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali hronični pacijenti, zbog povišenog krvnog pritiska i bola u grudima.

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