MLADIĆ HITNO PREVEZEN NA VMA: Sevale pesnice na Voždovcu
U TUČI koja se protekle noći dogodila u 20.36 sati u Ulici Vojvode Stepe na Voždovcu teško je povređen muškarac (27), koji je prevezen na VMA, saopšteno je danas agenciji Tanjug u službi hitne pomoći.
U požaru, koji je prijavljen u 19.25 sati u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu hitna pomoć je intervenisala zbog muškarca (60) koji se nagutao dima, i on je prevezen na VMA.
Prema izveštaju iz hitne pomoći, tokom noći u Beogradu nije bilo saobraćajnih nezgoda.
Hitna pomoć imala je 101 intervenciju, od čega 18 na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali hronični pacijenti, zbog povišenog krvnog pritiska i bola u grudima.
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