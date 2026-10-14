Nesreće

NAKON PADA PREVEZENA U ŠOK- SOBU: Poznato stanje devojke (23) koja je pala sa zgrade u Novom Pazaru

Jelena Ždralić

14. 10. 2026. u 22:07

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L. C. (23), koja je povređena nakon pada s lučne zgrade u Novom Pazaru, prebačena je iz šok-sobe na hirurško odeljenje nakon stabilizacije zdravstvenog stanja.

НАКОН ПАДА ПРЕВЕЗЕНА У ШОК- СОБУ: Познато стање девојке (23) која је пала са зграде у Новом Пазару

Foto: AI generated

Zdravstveno stanje devojke L. C. (23), koja je danas zadobila teške povrede prilikom pada s lučne zgrade u Ulici AVNOJ-a u Novom Pazaru, sada je znatno stabilnije.

Devojka je nakon prijema u bolnicu bila zbrinuta u šok-sobi.

Nakon što joj se stanje stabilizovalo, prebačena je na hirurško odeljenje, gde je nastavljeno njeno lečenje.

Podsetimo, devojka je povređena nakon pada sa zgrade.

Na mestu događaja intervenisale su ekipe Hitne pomoći i policije, ali i vatrogasci.

U pomoć su pritekli i građani, koji su učestvovali u spuštanju povređene i omogućili njeno preuzimanje i transport na bolničko zbrinjavanje.

BONUS VIDEO: 

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(Blic)

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