ZAPALILA ČETIRI AUTOMOBILA: Uhapšena piromanka u Mirijevu, tokom pretresa pronađeni joj i opijati

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije – u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M.E. (26), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.

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Ona se sumnjiči da je 10. oktobra oko 02.55 časova, u naselju Mirijevo, namerno zapalila četiri vozila, pri čemu je došlo i do oštećenja fasade na zgradi, a nastupila je materijalna šteta u većem obimu.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Prvom osnovnom Javnom tužilaštvu u Beogradu.

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija, kao i pregleda vozila koje koristi osumnjičena ME, pronađeno je 30 pvc paketića, sa biljnom materijom zelene boje nalik na opojnu drogu marihuanu.

Nakon veštačenja, biće podneta krivična prijava za krivično delo Nedozvoljeno držanje opojnih droga.

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