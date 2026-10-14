Hapšenja i istraga

ZAPALILA ČETIRI AUTOMOBILA: Uhapšena piromanka u Mirijevu, tokom pretresa pronađeni joj i opijati

Jelena Ždralić

14. 10. 2026. u 22:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije – u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M.E. (26), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.

ЗАПАЛИЛА ЧЕТИРИ АУТОМОБИЛА: Ухапшена пироманка у Миријеву, током претреса пронађени јој и опијати

Foto: Freepik/ wirestock

Ona se sumnjiči da je 10. oktobra  oko 02.55 časova, u naselju Mirijevo, namerno zapalila četiri vozila, pri čemu je došlo i do oštećenja fasade na zgradi, a nastupila je materijalna šteta u većem obimu.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Prvom osnovnom Javnom tužilaštvu u Beogradu.

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija, kao i pregleda vozila koje koristi osumnjičena ME, pronađeno je 30 pvc paketića, sa biljnom materijom zelene boje nalik na opojnu drogu marihuanu.

Nakon veštačenja, biće podneta krivična prijava za krivično delo Nedozvoljeno držanje opojnih droga.

BONUS VIDEO: 

Mali postavio blokadere na mesto


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HTELA DA GA OŽENI: Pevačica živela sa majmunom, on tragično završio - priznala Toliku povezanost nikad nisam osetila

HTELA DA GA OŽENI: Pevačica živela sa majmunom, on tragično završio - priznala "Toliku povezanost nikad nisam osetila"