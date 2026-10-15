PALI "VRAČARCI": Uhapšeno 19 osoba na 70 lokacija - zaplenjeni oružje i droga

A AKCIJI MUP-a i BIA uhapšeno je 19 osoba na više od 70 lokacija.

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U nastavku opsežne akcije lišenja slobode mreže pripadnika grupe „Vračarci“ dana 14. oktobra 2026. godine, na više od 70 lokacija pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije (Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Službe za borbu protiv droga, Služba za suzbijanje kriminala, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, Služba za borbu protiv korupcije), zajedno sa pripadnicima Uprave za tehniku, PU za grad Beograd, Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), Žandarmerije, Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i Bezbednosno-informativne agencije (BIA) u saradnji Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, kao i Osnovnim javnim tužilaštvom u Lazarevcu, Osnovnim javnim tužilaštvom u Obrenovcu, Osnovnim javnim tužilaštvom u Mladenovcu, Osnovnim javnim tužilaštvom u Staroj Pazovi, Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, Osnovnim javnim tužilaštvom u Prokuplju, Osnovnim javnim tužilaštvom u Užicu, Osnovnim javnim tužilaštvom u Kraljevu, Osnovnim javnim tužilaštvom u Šapcu, Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu lišili su slobode 19 lica na području Beograda, Novog Sada, Požarevca, Loznice, Smedereva, Kraljeva, Užica, Prokuplja i Šapca.

Osumnjičena lica će zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivična dela Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i Falsifikovanje isprave, uz krivičnu prijavu biti sprovedena nadležnim javnim tužilaštvima. Takođe, prilikom realizacije ove akcije uhapšena su tri lica za kojima su bile raspisane poternice i potrage.

Prilikom pretresa na više desetina lokacija pronađeno i uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetim oduzeto: oko 2,5 kg opojne droge nalik na kokoain, na više lokacija pronađena opojna droga marihuana, LSD, amfetamina i nedozvoljena doping sredastva, 6 vagica za precizno merenje, 1 vakumirka za pakovanje opojne droge, 7 komada oružja (od kojih je 4 pištolja, 1 automatski pištolj, 2 revolvera), 1 replika pištolja, zatim 1 samostrel, 1 signalni pištolj sa pripadajućom municijom, više komada starog trofejnog oružja, više komada municije različitog kalibra, 1 pancir, 1 bokser, novac u iznosu oko 40000 EUR i oko 700000 RSD, 4 putnička motorna vozila, 1 skuter, 39 komada telefonskih aparata, 7 komada kriptovanih telefona, 2 teleskopske palice, više komada luskuznih satova, 1 laptop, više rokovnik za lične evidencije imenovanih vezane za evidenciju prodaje opojne droge.

Opsežna akcija je i dalje u toku na više lokacija na teritoriji Republike Srbije.