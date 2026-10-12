PRODAO PROGREŠAN STAN I ISELIO VLASNIKA: Optužen beogradski izvršitelj
POSEBNO odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je optužni predlog protiv Aleksandra R. (45) zbog postojanja opravdane sumnje da je kao javni izvršitelj, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja, izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja.
Kako navode u tužilaštvu postoji opravdana sumnja da je Aleksandar R. 25. novembra 2021. godine u predmetu sprovođenja izvršenja na nepokretnosti izvršnog dužnika na objektu "broj 1", na 1/6 idealnog dela porodične stambene zgrade, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja pribavio korist privrednom društvu "DG Invest Sale", kao pravnom licu i kupcu na usmenom javnom nadmetanju za prodaju idealnog dela navedene nepokretnosti, tako što ga je uveo u posed nepokretnosti "broj 2", koja nije bila predmet prodaje, niti predaje.
- On je u postupku sprovođenja izvršenja, koje je određeno rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu, prilikom predaje nepokretnosti, postupio protivno svojim ranije donetim odlukama, zaključku o sprovođenu izvršenja i zaključku o predaji nepokretnosti prodate na prvoj javnoj prodaji i uveo u posed predstavnika kupca "DG Invest Sale" i u nepokretnost koja nije bila predmet prodaje, niti predaje, a koja je u listu nepokretnosti bila upisana kao objekat "broj 2", površine 82 kvadratna metra (objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju), koji je koristio oštećeni D.Đ. - navode u tužilaštvu. - Na taj način je postupio protivno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, jer izvršenje nije sprovodio u granicama koje su određene rešenjem o izvršenju, kao i jer na zapisnik o predaji nepokretnosti od 25. novembra 2021. godine nije naveo koji tačno objekat je bio predmet predaje, niti je u zapisniku uopšte naveo napred sporni objekat "broj 2".
Dalje navode da se nije pridržavao sudskih odluka i svaku radnju izvršenja bez odlaganja nije beležio u evidenciji o postupku izvršenja.
- Nakon svega predstavnik kupca uveden je u posed i objekta "broj 2", te je iz objekta "broj 2" iselio oštećenog D.Đ. Optužnim predlogom tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandra R. oglasi krivim zbog navedenog krivičnog dela i da mu izrekne kaznu od jedne godine i tri meseca zatvora. Takođe je predložilo i da mu sud izrekne meru bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, javnog izvršitelja u trajanju od tri godine - saopštili su iz VJT.
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