NEOVLAŠĆENO DRŽALI OPOJNU DROGU: Dvojici osumnjičenih Osnovni sud u Leskovcu odredio pritvor
Osnovni sud u Leskovcu odredio je tridesetodnevni pritvor M.S. iz Leskovca i A.C. iz Vlasotinca zbog osnovane sumnje da su počinili dva odvojena krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga.
U porodičnoj kući M.S u Leskovcu, 7. oktobra ove godine, policija je pronašla 137,7 grama amfetamina. Droga je pronađena u frižideru, spakovana u tri pvc kese, a u ormanu kuhinje i vagica za precizno merenje, kao i 1,13 grama rasutog amfetamina, u fioci radnog stola stola u spavaćoj sobi, i cevičicu sa tragovima te droge.
Pritvor je određen i A.C. iz Vlasotinca jer je policija, 8. oktobra, u kasnim večernjim satima, u putničkom vozilu koje se kretalo državnim putem Vlasotince – Grdelica, u selu Kukavica, pronašla 187,45 grama marihuane.
Pritvor im određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na to da će, u kratkom vremenskom periodu, ponoviti dela za koje se terete, a Leskovčaninu i zbog okolnosti koje ukazuju na to da će ometati postupak uticanjem na nesaslušanog svedoka.
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