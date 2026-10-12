Hapšenja i istraga

NEOVLAŠĆENO DRŽALI OPOJNU DROGU: Dvojici osumnjičenih Osnovni sud u Leskovcu odredio pritvor

Игор Митић
Igor Mitić

12. 10. 2026. u 13:56

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Osnovni sud u Leskovcu odredio je tridesetodnevni pritvor M.S. iz Leskovca i A.C. iz Vlasotinca zbog osnovane sumnje da su počinili dva odvojena krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga.

НЕОВЛАШЋЕНО ДРЖАЛИ ОПОЈНУ ДРОГУ: Двојици осумњичених Основни суд у Лесковцу одредио притвор

I. Mitić

U porodičnoj kući M.S u Leskovcu, 7. oktobra ove godine, policija je pronašla 137,7 grama amfetamina. Droga je pronađena u frižideru, spakovana u tri pvc kese, a u ormanu kuhinje i vagica za precizno merenje, kao i 1,13 grama rasutog amfetamina, u fioci radnog stola stola u spavaćoj sobi, i cevičicu sa tragovima te droge.

Pritvor je određen i A.C. iz Vlasotinca jer je policija, 8. oktobra, u kasnim večernjim satima, u putničkom vozilu koje se kretalo državnim putem Vlasotince – Grdelica, u selu Kukavica, pronašla 187,45 grama marihuane.

Pritvor im određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na to da će, u kratkom vremenskom periodu, ponoviti dela za koje se terete, a Leskovčaninu i zbog okolnosti koje ukazuju na to da će ometati postupak uticanjem na nesaslušanog svedoka.

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