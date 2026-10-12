NEGIRAO POKUŠAJ UBISTVA I PALJENJE ŠATORA U "ĆACILENDU": Okrivljeni Anđelković na sudu se izjasnio o krivici

VLADAN Anđelković (70), koji je optužen da je upucao u nogu Milana Bogdanovića i zapalio šator u "Ćacilendu", kako su to građani prozvali, ispred Narodne Skupštine 22. oktobra prošle godine, negirao je danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu izvršenje krivičnih dela za koja se tereti i rekao da nije kriv.

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Više tužilaštvo ga je optužilo za pokušaj ubistva Bogdanovića, koji je tada teže ranjen, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti, jer je izazvao požar, koji je ugrozio tu prisutne Nikolu Petronića i Tomislava Stojkovića.

Anđelković je u sudnici bio spreman da iznese odbranu, u rukama je držao beleške, koje je hemijskom olovkom pisao na papirima, ali su danas u sudu održana samo uvodna izlaganja. On će odbranu izneti na sledećem pretresu krajem novembra, kada će biti pozvani i svi ošetećeni da daju iskaz.

Tužilac Sanja Đurić i branilac Marina Srdić su danas predložile dokaze sudu, saslušanje određenih svedoka, supruge okrivljenog, gledanje snimaka sa Skupštine i dan ranije sa benzinske pumpe, kao i izvođenje svih veštačenja koja su urađena. Psihijatrisko - psihološko veštačenje okrivljenog utvrdilo je da je on tada bio u stanju smanjene uračunljivosti i da ima odrećenje psihičke bolesti. Zbog toga je tužilac predložila da bude osuđen, da se kazni po Zakonu i da mu se izrekne mera obaveznog lečenja i čuvanja u bolnici.

Sa druge strane Anđelkovićev advokat kazala je da osporavaju optužbu i činjenično stanje i sudu predložila da odbrani postavi po službenoj dužnosti stručne savetnike iz oblasti sudske medicine, balistike i forenzičke genetike radi pojašnjenja veštačenja. Tražila je i da se pribavi medicinska dokumentacija ranjenog Bogdanovića, na osnovu koje je urađeno medicinsko veštačenje njegove povrede.

Oštećeni Tomislav Stojković, koji je jedini od njih trojice došao na suđenje pridružio se rečima tužilaštva, krivičnom gonjenju i istakao je imovinsko-pravni zahtev.

Prema optužnici sumnja se da je Anđelković tog dana prepodne oko 10.15 časova noseći pištolj i 23 metka došao ispred Narodne skupštine i ušao u beli šator, koji je bio drugi u nizu. Oštećeni Bogdanović je prišao da vidi ko je to unutra i Anđelković je u njega ispalio više projektila, od kojih ga je jedan pogodio u desnu nogu i naneo mu povredu opasnu po život. Petronić i Stojković su pritrčali da pomognu upucanom Bogdanoviću, a okrivljeni je, kako se navodi u optužbi, nastavio da puca u različitim pravcima i onda je zapalio unutrašnjost šatora. Kada je izašao napolje uhapsila ga je policija.