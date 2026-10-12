NEPRIMERENO DODIRIVAO DEVOJČICE?: Osumnjičenom za polno uznemiravanje zabranjeno da komunicira sa oštećenim maloletnicama i svedocima

Osnovni sud u Leskovcu odredio je I.D., iz jednog sela u okolini ovog grada, meru zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim osobama zbog postojanja osnovane sumnje da je, od avgusta do oktobra ove godine, polno uznemiravao dve maloletnice.

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U saopštenju suda se navodi da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni to činio kada su oštećene odlazile u prodavnicu mešovite robe, koja je u vlasništvu njegove porodice, tako što im je upućivao reči sa seksualnom konotacijom i neprimerno ih dodirivao po zadnjici, grudima i u blizini polnog organa, čime je učinio dva krivična dela polnog uznemiravanja.

Osumnjičenom je sud zabranio bilo kakav kontakt sa oštećenim devojčicama, kao i sa svedocima, jednom punoletnom i dvema maloletnim osobama, a zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na to da će, u suprotnom, ometati postupak uticanjem na nesaslušane oštećene maloletnice i pomenute svedoke.

Njemu je zabranjeno da prilazi tim osobama, na udaljenosti manjoj od 20 metara, da sa njima komunicira telefonom, putem telefonskih aplikacija, poštom ili mejlom. Naloženo mu je da se Policijskoj upravi u Leskovcu javlja jednom sedmično, u tačno određenom terminu, a da ukoliko dođe do kršenja ove mere policija o tome obavesti sud.

Osumnjičeni je upozoren da će u takvim okolnostima prema njemu biti određena teža mera, lišenja slobode, i da ona može trajati dok za tim postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude odnosno do upućivanja okrivljenog na izdržavanje krivične sankcije. Sud će, u tom slučaju, na svaka tri meseca ispitivati da li je takva mera još uvek potrebna.