Hapšenja i istraga

ODAVAO POVERLJIVE PODATKE: Podneta optužnica protiv kriminalističkog inspektora

Jelena Ždralić

12. 10. 2026. u 15:28

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VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv Miloša M. (50) zbog postojanja opravdane sumnje da je kao kriminalistički inspektor iz PS Zemun izvršio produženo krivično delo iz člana 98 stav 1 Zakona o tajnosti podataka u vezi sa članom 61 Krivičnog zakonika.

ОДАВАО ПОВЕРЉИВЕ ПОДАТКЕ: Поднета оптужница против криминалистичког инспектора

Foto: vjt.rs

Postoji opravdana sumnja da je Miloš M. od 17. februara 2021. godine do 24. februara 2023. godine u policijskoj stanici PS Zemun, na radnom mestu kriminalistički inspektor, u činu višeg policijskog inspektora i u činu kapetana policije, svestan da je njegovo delo zabranjeno.

Kriminalistički inspektor je 17 puta neovlašćeno pribavljao podatke koji predstavljaju tajne podatke sa oznakom tajnosti „INTERNO“ i „POVERLjIVO“, određene prema Zakonu o tajnosti podataka.

To je činio tako što je sa svoje pristupne šifre policijskog službenika, u Jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije neovlašćeno pristupao navedenim podacima.

Takođe, sumnja se da je neovlašćeno, jednom prilikom nepozvanom licu saopštio podatke do kojih je na drugi način došao, a koji predstavljaju tajne podatke sa oznakom tajnosti „INTERNO“ i „POVERLjIVO“, određene prema Zakonu o tajnosti podataka.

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