PUCNJAVA U SREMSKOJ MITROVICI: Ranjena jedna osoba - napadač uhapšen
S. M. (42) uhapšen je zbog sumnje da je juče u Sremskoj Mitrovici hicima iz vatrenog oružja ranio D. M. (63).
Njemu je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti saslušan u tom tužilaštvu, a potom će biti doneta odluka o određivanju pritvora.
Detalji pucnjave za sada nisu poznati, a S. M. je D. M. ranio u naselju Mala Bosna.
Njemu su na teret stavljena krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno nošenje oružja.
(Tanjug)
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