Hapšenja i istraga

PUCNJAVA U SREMSKOJ MITROVICI: Ranjena jedna osoba - napadač uhapšen

Ana Đokić

12. 10. 2026. u 16:15

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S. M. (42) uhapšen je zbog sumnje da je juče u Sremskoj Mitrovici hicima iz vatrenog oružja ranio D. M. (63).

ПУЦЊАВА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: Рањена једна особа - нападач ухапшен

Foto: Depositphotos/pryzmat

Njemu je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti saslušan u tom tužilaštvu, a potom će biti doneta odluka o određivanju pritvora.

Detalji pucnjave za sada nisu poznati, a S. M. je D. M. ranio u naselju Mala Bosna.

Njemu su na teret stavljena krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno nošenje oružja.

(Tanjug)

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