OD KOGA BLOKADERI ČEKAJU DIREKTIVU NA DAN IZBORA? Predstavljen novi plan za rušenje države (VIDEO)

LAZAR Marićević, politikolog i blokader, predstavio je novi plan za rušenje države

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-Ako na dan izbora bude suviše različitih nepravilnosti ili nasilja ili maltretiranja građana, onda se može dobiti direktiva da se napuste sva biračka mesta, odnosno kontrolori da napuste sva biračka mesta i da se time legitimitet izbora ospori i da onda čekamo neke nove izbore - izjavio je Maričević gostujući na antisrpkoj televiziji.

Nakon najave nasilja, postavlja se pitanje - od koga blokaderi čekaju direktivu?!

Umesto korišćenja zakonom predviđenih mehanizama, prigovora i kontrole izbornog procesa, govori se o scenariju u kojem bi izbori unapred bili proglašeni nelegitimnim, čime bi država bila uvedena u novu političku i institucionalnu krizu.

Dodatno zabrinjavaju poruke o tome da bi, nakon napuštanja biračkih mesta, trebalo „čekati neke nove izbore“, što otvara pitanje da li se unapred priprema teren za nepriznavanje rezultata ukoliko ne budu u skladu sa očekivanjima.

Marićevićeva izjava proširila se mrežama, a komentari su se nizali:

"Šta je plan blokadera na dan izbora i od koga sečeka ta direktiva? Da li se čeka direktiva od Picule?", "Mogu koliko hoće da kuju razno-razne planove, neće im proći. Narod će da bira kako treba!", "Samo gledaju nasilje da prave", "Iskustvo nas učči da ćete pokušati krađu glasova", "Ludilo ifdeja, kontrolori nisu obavezni za održavanje izbora", neki su od komentara.

(Alo!)

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