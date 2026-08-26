UŽAS U AUSTRIJI: Mali avion survao se u jezero - spasioci tragaju za preživelima

MALI avion dvosed srušio se u sredu u jezero Aterze u Gornjoj Austriji. U toku je potraga za preživelima.

Foto: Gemini

U velikoj akciji potrage učestvuju vatrogasci i pripadnici službe za spasavanje na vodi, koji tragaju za preživelima.

Iznenada je utihnuo zvuk motora, a ubrzo su se oglasile sirene.

Mali avion je poleteo iz Salcburga, nakon čega je nestao iznad jezera Aterze i završio u vodi. Prema podacima servisa Flightradar24, kontakt s letelicom prekinut je tačno u 11:23 časa i 30 sekundi.

Prema izjavama očevidaca, mali avion je neposredno pre nesreće počeo brzo da gubi visinu, a zatim se srušio u jezero. Nakon toga nisu viđeni ni olupina ni članovi posade, piše austrijski list "Kronen Zeitung".

Pokrenuta je velika potraga u kojoj učestvuje šest vatrogasnih jedinica i tri tima službe za spasavanje na vodi.

Jedan očevidac iz mesta Štajnbah am Aterze opisao je dramatične trenutke:

- Čuo sam avion, a onda je odjednom sve utihnulo.

Ubrzo potom začule su se sirene.

Prema njegovim rečima, avion je očigledno potonuo u jezeru, dok helikopter trenutno leti veoma nisko iznad površine vode. Potraga i akcija spasavanja su u toku.

(Kurir)

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