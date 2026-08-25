KURTI NASTAVLJA SA PROGONOM SRBA: U Prištini 15. septembra počinje suđenje za 53 pripadnika VJ i MUP optužena za navodne ratne zločine

SPECIJALNO odeljenje Osnovnog suda u Prištini zakazalo je početno ročište u odsustvu protiv 53 osobe optužene za krivično delo „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“ za 15. septembar.

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„Specijalno odeljenje obaveštava javnost da je zakazalo početno ročište u krivičnom predmetu PS.br. 66/2023, čiji je predmet razmatranje optužnice koju je podiglo Specijalno tužilaštvo Republike Kosovo - PPS.br. 60/2010 od 23.12.2024. godine, protiv okrivljenih Momira Stojanovića, Sretena Čamovića, Nikole Mićunovića, Milovana Kovačevića, Sergeja Perovića, Veroljuba Živkovića, Milana Kotura, Radomira Čolića, Danila Zečevića, Dragutina Josifovića, Franka Simatovića, Momčila Stanojevića, Vlatka Vukovića, Ilije Todorova, Steve Kaponje, Dragana Živanovića, Miloša Gjošana, Predraga Stojanovića, Dimitrija Rašovića, Miloša Šćepanovića, Aleksandra Pekovića, Živka Vuksanovića, Milutina Novakovića, Sokola Abazija, Novice Stankovića, Miša Popovića, Milana Novićevića, Nenada Rajičevića, Muharema Ibraja, Milana Slavkovića, Dragana Isailovića, Saše Antića, Zlatka Odaka, Save Ljekića, Dragana Racića, Miladina Novakovića, Dragana Pekovića, Njegoša Praščevića, Zorana Mirkovića, Dušana Praščevića, Ranka Vukadinovića, Momčila Stijovića, Dušana Nedovića, Đokice Mihajlovića, Miraša Gegovića, Aleksandra Mićunovića, Lazara Draškovića, Mihaila Abazija, Momčila Novakovića, Marka Abramovića, Smajljaja Bekirija, Momčila Pantića i Predraga Mićunovića“, navodi se u saopštenju suda, prenosi Kljan Kosova.

Prema saopštenju, optužnicu je Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova podiglo 23. decembra 2024. godine.

Sud je saopštio da će se, na predlog Specijalnog tužilaštva, sudski postupak voditi u odsustvu optuženih, jer oni nisu bili dostupni organima gonjenja do trenutka podizanja optužnice.

Sud je putem javnog poziva pozvao optužene da se pojave pred organima gonjenja i predaju im se.

Početno ročište zakazano je za 15. septembar u 9 časova u Osnovnom sudu u Prištini, a ročištu će predsedavati predsednica sudskog veća Violeta Namani Hajra.

(sputnikportal.rs)

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