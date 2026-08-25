Nesreće

U SRBIJI BUKTI NA 35 LOKACIJA: Najteža situacija u Deliblatskoj peščari, nov požar izbio na Goču

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2026. u 18:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA teritoriji Republike Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom prostoru, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice, zajedno sa pripadnicima Vojske Srbije, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim preduzećima i međunarodnim timovima, intenzivno rade na njihovom lokalizovanju i gašenju.

У СРБИЈИ БУКТИ НА 35 ЛОКАЦИЈА: Најтежа ситуација у Делиблатској пешчари, нов пожар избио на Гочу

Foto: MUP

Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare. Zahvaljujući angažovanju vatrogasaca-spasilaca i vazduhoplovnih kapaciteta, za sada nema izgorelih objekata niti ljudskih žrtava, dok su sva naselja na području Deliblatske peščare odbranjena od požara. Gašenje požara i dalje izuzetno otežava veoma jak vetar i gotovo apsolutno nepristupačan teren, sa gustim rastinjem i peskovitim tlom, koji onemogućava prilaz vatrogasnim vozilima.

Aktivan je i požar na planini Stolovi kod Kraljeva, koji je zahvatio oko 200 hektara. Zbog izuzetno nepristupačnog i opasnog terena, gašenje je otežano. Nema ugroženih objekata niti ljudskih žrtava.

foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na području Lukova, u blizini Vranja, požar je zahvatio oko 1.000 hektara trave, niskog rastinja i šume. Pravovremenom i efikasnom intervencijom vatrogasaca-spasilaca i pilota Helikopterske jedinice sprečeno je širenje požara ka naseljenom mestu. Gašenje je i dalje u toku.

Požar je aktivan i na planini Goč, gde je zahvaćeno oko šest hektara borove šume. U gašenju požara, pored pripadnika Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvuju pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i lokalna komunalna preduzeća.

U akciji gašenja požara u Deliblatskoj peščari, nakon aktiviranja Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, uključeni su i helikopteri sa posadama iz Češke, Rumunije i Slovačke.

Na toj lokaciji su i kopnene snage, vatrogasci-spasioci iz Rumunije, njih 69 sa 15 vozila, kao i vatrogasci-spasioci iz Nemačke, njih 56 sa 24 vozila.

U gašenju požara angažovan je i avion Iljušin IL-76 Ruske Federacije, kapaciteta 42 tone vode. Od početka angažovanja, ovaj avion je na požarištima u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i kod Vranja izvršio ukupno 22 naleta i na požarišta izbacio 924 tone vode.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, zajedno sa svim angažovanim domaćim i međunarodnim snagama, nastavljaju neprekidno angažovanje na aktivnim požarištima, sa ciljem zaštite života i imovine građana i sprečavanja širenja požara ka naseljenim mestima.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak

KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak