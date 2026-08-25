U SRBIJI BUKTI NA 35 LOKACIJA: Najteža situacija u Deliblatskoj peščari, nov požar izbio na Goču

NA teritoriji Republike Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom prostoru, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice, zajedno sa pripadnicima Vojske Srbije, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim preduzećima i međunarodnim timovima, intenzivno rade na njihovom lokalizovanju i gašenju.

Foto: MUP

Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare. Zahvaljujući angažovanju vatrogasaca-spasilaca i vazduhoplovnih kapaciteta, za sada nema izgorelih objekata niti ljudskih žrtava, dok su sva naselja na području Deliblatske peščare odbranjena od požara. Gašenje požara i dalje izuzetno otežava veoma jak vetar i gotovo apsolutno nepristupačan teren, sa gustim rastinjem i peskovitim tlom, koji onemogućava prilaz vatrogasnim vozilima.

Aktivan je i požar na planini Stolovi kod Kraljeva, koji je zahvatio oko 200 hektara. Zbog izuzetno nepristupačnog i opasnog terena, gašenje je otežano. Nema ugroženih objekata niti ljudskih žrtava.

Na području Lukova, u blizini Vranja, požar je zahvatio oko 1.000 hektara trave, niskog rastinja i šume. Pravovremenom i efikasnom intervencijom vatrogasaca-spasilaca i pilota Helikopterske jedinice sprečeno je širenje požara ka naseljenom mestu. Gašenje je i dalje u toku.

Požar je aktivan i na planini Goč, gde je zahvaćeno oko šest hektara borove šume. U gašenju požara, pored pripadnika Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvuju pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i lokalna komunalna preduzeća.

U akciji gašenja požara u Deliblatskoj peščari, nakon aktiviranja Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, uključeni su i helikopteri sa posadama iz Češke, Rumunije i Slovačke.

Na toj lokaciji su i kopnene snage, vatrogasci-spasioci iz Rumunije, njih 69 sa 15 vozila, kao i vatrogasci-spasioci iz Nemačke, njih 56 sa 24 vozila.

U gašenju požara angažovan je i avion Iljušin IL-76 Ruske Federacije, kapaciteta 42 tone vode. Od početka angažovanja, ovaj avion je na požarištima u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i kod Vranja izvršio ukupno 22 naleta i na požarišta izbacio 924 tone vode.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, zajedno sa svim angažovanim domaćim i međunarodnim snagama, nastavljaju neprekidno angažovanje na aktivnim požarištima, sa ciljem zaštite života i imovine građana i sprečavanja širenja požara ka naseljenim mestima.