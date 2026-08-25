Nesreće

BUKTI POŽAR U SLIŠANU KOD LEBANA: Evakuisano stanovništvo iz 12 kuća, kiša pada na Stolovima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2026. u 19:49

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U SLIŠANU kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evauisano stanovništvo iz 12 kuća.

БУКТИ ПОЖАР У СЛИШАНУ КОД ЛЕБАНА: Евакуисано становништво из 12 кућа, киша пада на Столовима

Foto: Printskrin Instagram/mupsrbije

Iako su kuće zaštićene, zbog gustog dima neće se vraćati dok požar ne bude ugašen.

Na terenu je oko 30 vatrogaca iz celog Jablaničkog okruga, kao i pomoć iz Niša i Doljevca.

Vatrogasci su uspeli da na jednoj strani sela zaustave širenje vatre. Požar se širi ka planini Radan.

KIŠA NA STOLOVIMA

Na planini Stolovi kod Kraljeva počela je da pada kiša koja bi trebalo da ugasi požar koji je aktivan u tom kraju već skoro tri nedelje.

Požar gori u kotlini te planine, a teren je veoma nepristupačan, rekao je ranije načelnik Operativnog centra Sektora za vanredne situacije Milan Kocić.
Timovi su pre svega bili fokusirani na zaštitu okoline, jer nisu mogli da priđu da se bave direktnim gašenjem požara. Tokom prethodna dva dana bio je povećan vetar na Stolovima što je direktno uticalo i na povećanje intenziteta požara zbog čega su juče angažovali i avijaciju za gašenje tog požara, naveo je ranije Kocić.

Na Stolovima su, da podsetimo, na intervenciji gašenja požara, angažovane vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo, Užice, Novi Pazar, Prijepolje i Čačak sa 35 vatrogasaca spasilaca i 14 vozila, pripadnici i vozila dobrovoljnih vatrogasnih društava, „Srbijašuma“, Organizacije za traganje i spasavanje, dva vozila (ATC) Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Kraljevo.

(RTS/Telegraf.rs)

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